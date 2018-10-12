Менеджер госкорпорации и экс-сотрудник ФСО арестован по обвинению в хищениях на президентских самолетах

В Москве арестован вице-президент «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Сергей Герасимов. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере при реализации контракта на отделку самолетов для управления делами президента. «Я бы никогда не посмел прикоснуться к бюджетным деньгам», — сказал, по данным РБК , топ-менеджер на суде.

Вот как излагают версию следствия СМИ.

Специальный летный отряд «Россия» заключил контракт с ОАК на 394 млн рублец. Затем уже сама госкорпорация заключила контракт с компанией «Вемина Авиапрестиж» на 375 млн рублей и перечислила ей авансом 315 млн рублей.

По условиям контракта, надо было установить новый интерьер на три самолета Як-43, которые числятся за управделами президента. Но в Следственном комитете России считают, что контракт завышен на 174 млн рублей.

Решение об аресте до 9 декабря вице-президента ОАК Сергея Герасимова (ранее военного летчика, а затем сотрудника ФСО, советника ОАК по взаимодействию с госорганами) вынес суд по ходатайству следствия. Следователь считал, что топ-менеджер «может скрыться от следствия, знаком с методами и способами конспирации, был высокопоставленным сотрудником силовых структур».

Сам же обвиняемый сказал на суде, что у него не было и мысли совершать противоправные действия в отношении летного отряда, который он курирует 16 лет. «Я бы никогда не посмел прикоснуться к бюджетным деньгам», — заявил он.

Ранее был арестован до 9 декабря был арестован генеральный директор компании «Вемина Авиапрестиж» Виталий Романюк. Им обоим предъявлено обвинение в мошенничестве (ст. 159 УК РФ, часть 4).