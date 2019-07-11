Мэр Барнаула до полуночи задержался на месте пожара в пятиэтажке

На месте Дугин контролировал ситуацию и отвечал на вопросы жильцов дома. Также жителей оповещали о происходящем в группе дома в WhatsApp.
Напомним, в школе № 127 развернули пункт временного размещения. Специалисты администрации Индустриального района принимали в ПВР эвакуированных и консультировали их по всем возникающим вопросам.
Пожар тушили 60 человек, привлекли 21 единицу техники. Спасатели эвакуировали из опасной зоны 80 человек, из них 13 детей.
По данным МЧС, из-за позднего сообщения о происшествии огонь распространился на значительную площадь, порядка 1000 кв. м.