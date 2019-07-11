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Происшествия

Мэр Барнаула до полуночи задержался на месте пожара в пятиэтажке

В 23:52 10 июля пресс-служба администрации Барнаула сообщила о ликвидации пожара в пятижтажке на Северном Власихинском проезде. В мэрии уточнили, что глава города Сергей Дугин в это время все еще был на месте ЧП.

Пожар в Барнауле 10 июля 2019 года.
Пожар в Барнауле 10 июля 2019 года.
vk.com/barneos22

На месте Дугин контролировал ситуацию и отвечал на вопросы жильцов дома. Также жителей оповещали о происходящем в группе дома в WhatsApp.

Напомним, в школе № 127 развернули пункт временного размещения. Специалисты администрации Индустриального района принимали в ПВР эвакуированных и консультировали их по всем возникающим вопросам.

Пожар тушили 60 человек, привлекли 21 единицу техники. Спасатели эвакуировали из опасной зоны 80 человек, из них 13 детей.

По данным МЧС, из-за позднего сообщения о происшествии огонь распространился на значительную площадь, порядка 1000 кв. м.

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