Мэр украинского города найден мертвым на веранде своего дома

Мэр города Кривой Рог Днепропетровской области Украины Константин Павлов найден мертвым у себя дома. Полиция возбудила уголовное дело об убийств, пишет RT.

В полиции сообщили, что тело Павлова с ранением в районе грудной клетки нашли на веранде его дома в селе Вольное. Рядом лежало охотничье ружье.

Однопартиец Константина Павлова из «Оппозиционной платформы — За жизнь», депутат Верховной рады Вадим Рабинович уверен, что тот был убит.

По факту гибели Павлова возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве, передали в МВД Украины.

В начале августа главу некоммерческой общественной организации «Белорусский дом в Украине» нашли мертвым в парке. Следователи будут проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.