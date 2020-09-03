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Происшествия

Мэра с барнаульским прошлым обвинили в мошенничестве

Экс-глава администрации Гурьевска в Кемеровской области попался на мошенничестве. Михаила Поданева обвиняют в том, что он использовал служебное авто в личных целях, пишет vashgorod.ru.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
CC0

Следователи выясняли, что с июня по декабрь 2019 года чиновник заключил от имени мэрии договор аренды автомобиля родственника, который предназначался якобы для служебных поездок персонала. На самом деле глава использовал машину в личных целях.

От этих действий городской бюджет понес ущерб 245 тыс. рублей.

«Со следствием обвиняемый не сотрудничает, вину не признает. По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в СК.

Михаил Поданев родился в Барнауле, работал директором компании «Стройресурс».

Ранее журналисты показали особняк подследственного экс-вице-премьера Республики Алтай.

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