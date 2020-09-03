Мэра с барнаульским прошлым обвинили в мошенничестве

Следователи выясняли, что с июня по декабрь 2019 года чиновник заключил от имени мэрии договор аренды автомобиля родственника, который предназначался якобы для служебных поездок персонала. На самом деле глава использовал машину в личных целях.
От этих действий городской бюджет понес ущерб 245 тыс. рублей.
«Со следствием обвиняемый не сотрудничает, вину не признает. По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в СК.
Михаил Поданев родился в Барнауле, работал директором компании «Стройресурс».
Ранее журналисты показали особняк подследственного экс-вице-премьера Республики Алтай.