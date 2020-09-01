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1 сентября 26°C
Жизнь

Журналисты показали особняк подследственного алтайского чиновника

Журналисты портала «Новости Горного Алтая» показали особняк, где будет проводить домашний арест бывший вице-премьер Республики Алтай Роберт Пальталлер, которого обвиняют в превышении полномочий.

Особняки у "Бирюзовой Катуни".
Особняки у "Бирюзовой Катуни".
Скриншот видео НГА

Снимками с высоты (на кадрах зима 2018 года) с журналистами поделились неравнодушные читатели. Недвижимость расположена около «Бирюзовой Катуни».

По данным Росреестра, участок площадью в 31 сотку, на котором расположен особняк, находится в границах Айского сельсовета Алтайского края и принадлежит Роберту Пальталлеру с супругой.

Дом и постройки на участке на публичной кадастровой карте не обозначены, поскольку не соответствуют заявленной цели использования землей, сообщает издание.

Участок предназначен для размещения объектов рекреационного назначения и относится к землям особо охраняемых территорий. Его кадастровая стоимость 895,9 тысяч рублей, рыночная еще выше.

Напомним, бывшего высокопоставленного чиновника обвиняют в превышении полномочий, повлекшем ущерб в сумме 94 млн рублей.

Официально причастность Пальталлера к этому делу не подтверждали, но именно такую сумму «переплатили» подрядчику, строившему систему искусственного оснежения в горнолыжном комплексе «Манжерок».

Следственный комитет сообщал, что фигурантами дела стали должностные лица правительства Алтая.

Как уже писал altapress.ru, чиновники знали, что подрядчик (АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай») не выполнил часть работ, но все равно подписали акты о приемке и справки о стоимости выполненных работ и затрат на общую сумму порядка 505 млн рублей.

Из них 94 млн рублей за невыполненные работы.

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