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8 октября 20°C

Мэрия Барнаула объяснила, почему безродных детей не хоронили по-человечески

Заместитель главы администрации Барнаула по строительству Сергей Демин заявил о проведении служебной проверки после сообщений о том, что могилы с невостребованными телами усопших на Власихинском кладбище не закапывали. Виновные понесут наказание, обещают в мэрии.

Кладбище.
Кладбище.
altapress.ru

Представители комитета по управлению муниципальной собственностью выезжали на кладбище 7 октября, сообщили в администрации. Они установили, что со 2 по 7 октября катафалк привез 9 тел умерших, могилы для которых были готовы.

Из-за поломки трактора их закапывали вручную, но толщина слоя земли была около 50 см.

Таким образом, не были предприняты меры по захоронению в рамках гарантированного перечня услуг по погребению безродных, отметил Демин.

Председателя комитета по управлению муниципальной собственностью города Светланы Фоминых сказала, что администрация кладбища не информировала руководство о проблемах, возникших с захоронениями в результате выхода из строя техники.

Как только это стало известно, МУП «Специализированная похоронная служба Барнаула» отправила трактор на кладбище.

«Оперативно были приняты меры по приведению могил в надлежащие состояние, в течении часа эти работы были выполнены. С руководителей похоронной службы города и Власихинского сельского кладбища взяты объяснительные», — сообщила она.

Демин также добавил, что после служебного разбирательства будет дана оценка действиям или бездействию администрации кладбища, руководителей похоронной службы и должностных лиц. Виновных привлекут к ответственности.

Как ранее сообщалось, в день публикации СУ СКР по Алтайскому краю начал доследственную проверку.

Кладбище.
Кладбище.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Что случилось на Власихинском кладбище

Журналисты Regnum узнали, что на Власихинском кладбище уже неделю в незакопанных могильных ямах лежат тела не менее семи человек, из которых большинство — дети.

Заведующий кладбищем Владимир Каминский рассказал, что с лета 2019 года обязанности по захоронению возложили на старшего смотрителя — Никиту Гончарова, который приходится сыном экс-руководителю МУП «Горзеленхоз» Сергея Гончарова. Он, по словам заведующего, «намерен заниматься только коммерцией».

Что значит «безродные»?

Это умершие (погибшие), не имеющие супруга, родственников, либо законного представителя.

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