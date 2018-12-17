Мэрия Барнаула рассказала о ходе работ по экстренному ремонту теплосети

Идет подготовка к сварочным работам. Глава города Сергей Дугин присутствует на месте ремонтных работ. Их планируется завершить к 23.00.
Напомним, днем 17 декабря в Барнауле отключили от отопления 56 домов и несколько соцобъектов.
Отключение связано с устранением повреждения тепловой сети на проспекте Калинина, 14. Сначала ремонт планировали провести с 23 часов, но после обнаружения точного места повреждения технические специалисты Барнаульской теплосетевой компании решили проводить замену участка трубопровода незамедлительно.
Повреждение на трубопроводе обнаружили в пятницу, 14 декабря. По согласованию с администрацией Барнаула и надзорными ведомствами решили перенести ремонтные работы на 17 декабря. На протяжении выходных контролировали ситуацию.