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17 декабря
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Происшествия
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Мэрия Барнаула рассказала о ходе работ по экстренному ремонту теплосети

Специалисты аварийной бригады вырезали участок трубы длиной около двух метров на пр. Калинина, сообщили в администрации Барнаула.

Ремонт теплотрассы в Барнауле на пр. Калинина, 17 декабря 2018 год.
Ремонт теплотрассы в Барнауле на пр. Калинина, 17 декабря 2018 год.
http://barnaul.org/

Идет подготовка к сварочным работам. Глава города Сергей Дугин присутствует на месте ремонтных работ. Их планируется завершить к 23.00.

Напомним, днем 17 декабря в Барнауле отключили от отопления 56 домов и несколько соцобъектов.

Отключение связано с устранением повреждения тепловой сети на проспекте Калинина, 14. Сначала ремонт планировали провести с 23 часов, но после обнаружения точного места повреждения технические специалисты Барнаульской теплосетевой компании решили проводить замену участка трубопровода незамедлительно.

Повреждение на трубопроводе обнаружили в пятницу, 14 декабря. По согласованию с администрацией Барнаула и надзорными ведомствами решили перенести ремонтные работы на 17 декабря. На протяжении выходных контролировали ситуацию.

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