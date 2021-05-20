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Происшествия

КПРФ радостно заявляет, что мэрия Бийска попала под новое уголовное дело

Следователи завели уголовное дело по ст. 293 УК РФ «Халатность» в отношении администрации Бийска, сообщили местные коммунисты. Они также опубликовали обращение депутата Тимура Знагована в Генпрокуратуру РФ.

Дома на Спекова в Бийске
Дома на Спекова в Бийске
altapress.ru

Сообщается, что дело еще 5 марта возбудили после писем депутатов фракции КПРФ в правоохранительные и административные органы, а также в результате активности самих жителей, направивших свои обращения во всевозможные инстанции, включая президента РФ.

«Личности, которые непосредственно предстанут перед законом, по нашим данным, следствием пока не определены. Мы считаем наиболее вероятными фигурантами расследования руководителя города и его заместителя по профильному направлению», — говорится в сообщении КПРФ.

В начале 2021 года жители многострадальных домов по ул. Спекова 8, 8/1, 8/2 (местные жители называют их «Три поросенка») обратились к депутатам с просьбой оказать любую поддержку.

Три дома на ул. Спекова были построены в 2012 году по сомнительной экспериментальной технологии в рамках федеральной программы «Доступное и комфортное жилье гражданам России», но уже заселенные квартиры в этих домах были признаны аварийными.

Несмотря на это, в домах продолжают жить несколько сотен человек.

В 2020 году было завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Бийска Дмитрия Маслюка.

Следствие установило, что между администрацией Бийска и одним из ООО был заключен договор строительства трех домов по программе переселения из аварийного жилья по ул. Спекова.

Но чиновниками процесс строительства должным образом не контролировался, а по его завершению дома с явными нарушениями всех норм были приняты на баланс города.

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