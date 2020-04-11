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Происшествия

У заместителя мэра Бийска арестовали имущество на сумму более 9 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя главы администрации Бийска Дмитрия Маслюка.

Визит силовиков в администрацию Бийска.
Визит силовиков в администрацию Бийска.
vk.com/incident_22.

Следствием установлено, что между администрацией Бийска и одним из ООО был заключен договор строительства трех домов по программе переселения из аварийного жилья по улице Спекова. Чиновниками процесс строительства не контролировался, а по его завершению дома — с явными нарушениями всех норм — приняты на баланс города.

Жильцы обращались в различные инстанции. Но результатов не было. Тогда жильцы обратились в Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело.

Обвинение

Маслюк обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностным лицом своих полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан с причинением тяжких последствий).

В суд

В ходе следствия обвиняемый вину не признал. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении СКР.

Арест имущества

Следователем наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 9 млн рублей.

<В декабре 2019 года Маслюка выпустили из СИЗО под домашний арест.>

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