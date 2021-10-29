Мертвого инспектора ДПС нашли в Барнауле в лесополосе возле садоводства

В Барнауле нашли мертвого инспектора ДПС недалеко от садоводства «Дизель», сообщает « КП-Барнаул » со ссылкой на источники.

Тело 48-летнего полицейского обнаружили вечером 28 октября в лесополосе. Поиски инспектора начали после того, как он не вышел на службу.

«Смена должна была начаться в 18:00. Начали поиски. Обнаружили около 9 часов вечера в районе здания по проспекту Космонавтов, 88», — отмечает издание.

Полицейский был в гражданской одежде, признаков насильственной смерти не обнаружили.

Инспектор служил в органах с 2005 года, нареканий к нему не было, спиртным не злоупотреблял.

В региональном МВД инцидент подтвердили и уточнили, что выводы о смерти полицейского сделают эксперты.

«По данному факту временно исполняющим обязанности начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю назначена проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в ведомстве.

Напомним, в июле в Барнауле рецидивист убил участкового и сжег тело вместе с машиной. Полицейский приехал к мужчине, поскольку тот не явился на вызов следователя.