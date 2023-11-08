"Мы — мошенники, просьба не беспокоить": россиянке удалось послушать "честных" жуликов за 3 млн рублей

Она менее чем за две недели лишилась автомобиля, денег и обросла кредитами. Всего примерно на 3 млн рублей, пишет "Фонтанка".

Схема

Беды начались со звонка якобы от куратора экономической безопасности ФСБ. Он поведал, что девушка будто бы попала в список спонсоров терроризма, счета скомпрометированы. Дальше сгладил безрадостную картину — намекнул на вину сотрудников банка, связал с надежным человеком из ЦБ.

Дальнейшая беседа свелась к кредитам. Девушка взяла миллион и перевела неизвестно кому. Но в покое россиянку не оставили и разыгрывали аудиоспектакль еще трижды. Получили еще один кредит, деньги от продажи автомобиля и 300 тыс. рублей сверху.

Но деньги от продажи авто железно обещали вернуть. Так и не дождавшись от "сотрудников" спецслужб и Банка России звонка, девушка сама им позвонила.

Не беспокоить

Обманувшие ее не стали больше держать интригу и заявили — мы мошенники, больше нас не беспокойте.

Ранее стали известны фразы, которые сразу выдают мошенников.

"Прорвемся, опера"

Какой-нибудь следователь, майор, полковник полиции или оперуполномоченный присутствует почти во всех схемах телефонного мошенничества. "Опер" говорит с напором, не дает собеседнику опомниться. Ваши действия насчет телефона, куда перезвонить встретят контрнаступлением — дескать, звонок совершен по секретному каналу связи.

Пожилые люди верят. Если милая беседа начинается со слов — "С вами говорит майор Сидоров, не кладите трубку" — совершите обратное действие.

Настоящий сотрудник полиции в случае необходимости сам приедет к вам домой или на работу и покажет удостоверение, чтобы развеять сомнения. Или хотя бы даст номер не секретной связи, а телефона в кабинете.

Банкиры

Ни один сотрудник банка (а тем более — Центрального банка РФ, который вообще не работает с физическими лицами) не будет звонить, чтобы предупредить о сомнительных операциях и переводах. Запомните это.

Да, могут звонить представители банков, но, как правило, они звонят с телефона, которому присвоен номер. Так, у крупнейших российских банков соответствующие номера — 900 и 1000.

"Банкиры" пытаются торопить или оказывать давление, чтобы отключить логическое мышление у «клиента». Мошенники расскажут истории о сомнительных операциях, попытках оформления кредита от вашего имени и так далее.

Важно помнить — при любых сомнениях вы можете положить трубку и перезвонить в ваш банк, чтобы получить полную и достоверную информацию о состоянии счета и кредитах.

Можно перепроверить информацию на сайтах учреждений. Или обратиться в ближайшее отделение. Запомните фразу «это служба безопасности банка». И когда услышите ее, кладите трубку.

Защищенный счет

Сотрудники банка никогда не скажут: «Чтобы спасти деньги от мошенников, надо перевести их на защищенный счет». В случае любых подозрений они могут просто заблокировать все перемещения по счету и саму карту до тех пор, пока вы не придете в отделение с паспортом. Или сами в банк.

Телефонный мошенник представляется работником банка и задает вопросы, подразумевающие, что кто-то совершает манипуляции с вашим счетом или так называемым «финансовым номером» (такого термина вообще нет).