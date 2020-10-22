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Происшествия

Михаилу Ефремову смягчили приговор за смертельное ДТП

Мосгорсуд сократил на полгода срок лишения свободы для актера Михаила Ефремова, признанного виновным в ДТП со смертью человека. Ранее он получил восемь лет колонии, пишет РБК.

Актер Михаил Ефремов.
Актер Михаил Ефремов.
Страница Михаила Ефремова "Вконтакте".

Мосгорсуд уменьшил срок лишения свободы до 7,5 года Михаилу Ефремову. Предыдущая инстанция назначила ему наказание в виде 8 лет колонии по делу об аварии на Смоленской площади, в которой погиб человек. Тем самым суд частично удовлетворил требования апелляционной жалобы Ефремова и его защитников.

Актера признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК).

Вечером 8 июня автомобиль Jeep Grand Cherokee, принадлежащий Ефремову, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон «Лада Гранта», за рулем которого был 57-летний водитель-курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров. В дальнейшем Захаров скончался.

Выяснилось, что Ефремов был сильно пьян. Кроме того, в его анализах и в салоне автомобиля нашли следы каннабиноидов и кокаина. Жесткий по меркам общей практики по этому составу УК приговор был вынесен с учетом того, что большую часть судебного процесса Ефремов не соглашался с обвинением, полагает РБК.

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