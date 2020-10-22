Михаилу Ефремову смягчили приговор за смертельное ДТП

Мосгорсуд сократил на полгода срок лишения свободы для актера Михаила Ефремова, признанного виновным в ДТП со смертью человека. Ранее он получил восемь лет колонии, пишет РБК .

Мосгорсуд уменьшил срок лишения свободы до 7,5 года Михаилу Ефремову. Предыдущая инстанция назначила ему наказание в виде 8 лет колонии по делу об аварии на Смоленской площади, в которой погиб человек. Тем самым суд частично удовлетворил требования апелляционной жалобы Ефремова и его защитников.

Актера признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК).

Вечером 8 июня автомобиль Jeep Grand Cherokee, принадлежащий Ефремову, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон «Лада Гранта», за рулем которого был 57-летний водитель-курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров. В дальнейшем Захаров скончался.



Выяснилось, что Ефремов был сильно пьян. Кроме того, в его анализах и в салоне автомобиля нашли следы каннабиноидов и кокаина. Жесткий по меркам общей практики по этому составу УК приговор был вынесен с учетом того, что большую часть судебного процесса Ефремов не соглашался с обвинением, полагает РБК.



