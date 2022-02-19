Миллионные кредиты через приложение оформил мошенник на россиянку

Злоумышленник позвонил женщине, представился сотрудником банка и заявил, что ей необходимо установить конкретное приложение на свой смартфон — оно якобы поможет сохранить денежные средства на ее банковском счете.

После того как россиянка выполнила все его рекомендации, преступник получил доступ ко всей информации в ее телефоне и оформил на ее имя кредиты на общую сумму в 4 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»), пишет «Мослента».

Ранее Центробанк разъяснил, как защититься от мошенников, убеждающих брать кредиты.