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Происшествия

Миллионные кредиты через приложение оформил мошенник на россиянку

Кибермошенник оформил на россиянку миллионные кредиты через приложение, сообщает «Вечерняя Москва».

Смартфон.
Смартфон.
unsplash.com

Злоумышленник позвонил женщине, представился сотрудником банка и заявил, что ей необходимо установить конкретное приложение на свой смартфон — оно якобы поможет сохранить денежные средства на ее банковском счете.

После того как россиянка выполнила все его рекомендации, преступник получил доступ ко всей информации в ее телефоне и оформил на ее имя кредиты на общую сумму в 4 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»), пишет «Мослента».

Ранее Центробанк разъяснил, как защититься от мошенников, убеждающих брать кредиты.

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