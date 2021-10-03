«Мимо проходили учителя»: в Новосибирске дети 20 минут били второклассника и сломали ему позвоночник

В СМИ сообщили, что в новосибирской школе группа учеников 6−7 классов издевалась над восьмилетним мальчиком.

«По данному факту организовано проведение доследственной проверки. Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц средней общеобразовательной школы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.

Как уточняет «КП-Новосибирск» со ссылкой на мать ребенка, младшеклассника избили в конце сентября. Произошедшее попало на школьную камеру наблюдения.

«Били об стену, выворачивали ему руки, бросали на пол, таскали за волосы, пинали, а еще затаскивали в кабинет и сильно ударили копчиком об порог. Все это время он пытался вырваться, убегал, а они его догоняли, хватали и продолжали издеваться. Издевательства длились всю большую перемену. Все это время сын всячески пытался обороняться от агрессивных ребят. Мимо проходили учителя, но их это словно не волновало. Сынок подбежал к одной из них и попросил ее о помощи. Попросил, чтобы она отогнала от него обидчиков, но та ответила, чтобы они сами разбирались», — рассказала женщина.

Подростки. unsplash.com

Ребенку поставили диагноз «Компрессионный перелом позвоночника». Школьнику три месяца нельзя сидеть и ходить, полгода нужно носить специальный корсет, два года нельзя заниматься физкультурой.

По словам женщины, директор школы отказалась общаться с ней, сославшись на чрезмерную занятость.

Как удалось выяснить матери ребенка, в школе якобы есть группа детей, которые терроризируют младшеклассников: «Другие родители из нашего класса рассказали мне, что их ребятишек эти дети тоже хватают — у них даже следы на теле остаются».

Ранее в Новосибирске девочка притворилась мертвой, чтобы ее перестали пинать подростки на детской горке.