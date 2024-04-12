Министр российского региона ушел в отставку из-за обвинений в однополой связи с подчиненным

Министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев подал в отставку, сообщил он на своей странице в соцсети.

Это произошло после обвинений в однополой связи с подчиненным, указывает Газета.Ru.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн до этого заявил, что Бурцев отдыхал вместе со своим сотрудником.

Парламентарий отметил — они вместе проживали в одном номере. Хинштейн не приводил подробностей, но сопроводил свою запись эмодзи chicken в виде головы курицы или петуха.

Комментаторы под постом разделились — кто-то благодарил Бурцева, другие советовали проверить Хинштейна.

Некоторые предположили, что отставка — черный пиар.

Ранее президент Венгрии подала в отставку из-за педофилии.

Это произошло из-за помилования осужденного, которого признали виновным в помощи педофилу из детского дома.

Президент не знала о преступлении, совершенном помилованным. И также попросила прощения у всех, кого мог задеть ее указ, а также у жертв преступлений.

Самое важное - в нашем Telegram-канале