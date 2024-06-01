Министр здравоохранения Камчатки попал в ДТП

Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков стал участником ДТП на трассе, соединяющей Начики и Большерецк. Об этом сообщили в правительстве региона.

В результате аварии на дороге трое человек, включая министра здравоохранения Камчатского края Александра Гашкова, были госпитализированы в краевую больницу. Врачи оценивают состояние Гашкова как тяжелое: у него диагностированы переломы рёбер и костей таза.

Вместе с Гашковым в одной из машин находился заместитель начальника отдела по развитию здравоохранения Денис Федотов. Он и водитель автомобиля получили незначительные травмы.

По предварительной информации, причиной аварии стал выезд на встречную полосу. На место происшествия была вызвана ГИБДД.

Александр Гашков и Денис Федотов были в рабочей поездке в Усть-Большерецком районе.

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