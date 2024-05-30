Пара встречалась три года и собиралась пожениться.
Но недавно влюбленные попали в смертельное ДТП, указывает Lenta.ru. Тогда их родители устроили для погибших призрачную свадьбу перед кремацией.
Этот ритуал призван объединить души влюбленных, которым не довелось стать мужем и женой при жизни.
Ранее 8 человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Дагестане. Они ехали на свадьбу. Семеро погибших были пассажирами микроавтобуса, восьмой – его водителем.
С травмами различной тяжести в больницу доставлены пять человек.
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