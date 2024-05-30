30 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Призрачную свадьбу устроили родители погибшим в ДТП возлюбленным

В Малайзии родители возлюбленных, которые попали в ДТП, поженили их призраков, сообщает AsiaOne.

Пара встречалась три года и собиралась пожениться.

Но недавно влюбленные попали в смертельное ДТП, указывает Lenta.ru. Тогда их родители устроили для погибших призрачную свадьбу перед кремацией.

Этот ритуал призван объединить души влюбленных, которым не довелось стать мужем и женой при жизни.

Ранее 8 человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Дагестане. Они ехали на свадьбу. Семеро погибших были пассажирами микроавтобуса, восьмой – его водителем.

С травмами различной тяжести в больницу доставлены пять человек.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Ночной спектакль для детей
Художники распишут серые стены
Брендовые камни Алтая
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость