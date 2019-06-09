Минздрав не нашел нарушений в графике больницы Новоалтайска, где умер молодой врач

В Минздраве Алтайского края пришли к выводу, что режим труда и отдыха в «Городской больнице имени Л. Я. Литвиненко Новоалтайска» соответствовал требованиям трудового законодательства. Ранее сотрудники больницы предполагали , что причиной смерти 28-летнего анестезиолога могли стать хронические переработки. Об этом сообщил «Банкфакс».

В Минздраве края установили, что график дежурств был утвержден заместителем главврача по медицинской части. Сотрудники данного отделения были с ним ознакомлены под роспись.

Никаких нарушений там якобы не было. Что же касается обстоятельств гибели молодого врача больницы, в министерстве сообщили, что ими были запрошены все необходимые документы. После их изучения будут сделаны выводы и дана оценка работе отделения.

Напомним, несколькими днями ранее Министерство здравоохранения Алтайского края инициировало проведение внутренней проверки в «Городской больнице им. Л. Я. Литвиненко Новоалтайска» в связи с гибелью сотрудника прямо на рабочем месте. По сведениям ИА «Банкфакс», речь идет о 28-летнем Алексее Тюнине, который работал там анестезиологом-реаниматологом.

Обстоятельства, а также возможные причины гибели медика стали известны и Telegram-каналу Unusual Crimes Barnaul, который уже неоднократно публиковал достоверные сведения по различным громким делам, полученные от источников в органах.

Как утверждал инсайдер канала, скоропостижная смерть 28-летнего Алексея Тюнина наступила, когда он находился на дежурстве в хирургическом отделении горбольницы Новоалтайска.

У молодого врача отказало сердце. «Со слов коллег, у парня были золотые руки, еще на учебе в универе его отмечали, как одного из лучших на курсе, в помощи никому никогда не отказывал, несколько раз проводил весьма сложные операции. На сердце никогда не жаловался, да и каких-то серьезных проблем с ним в принципе не имел», — сообщили каналу Unusual Crimes Barnaul.

Однако источник заявил, что в последнее время из-за острой нехватки персонала в больнице сотрудников якобы перевели на новый режим работы: двое суток они работают и одни остаются на отдых.

Такой график, по словам источника, держался несколько месяцев. Анестезиолог-реаниматолог Тюнин в день смерти как раз завершил первое дежурство и будто бы отправился в ординаторскую вздремнуть, а позже коллеги обнаружили его мертвым.

Источник Telegram-канала полагал, что как раз перегрузки на работе могли стать причиной скоропостижной кончины столь молодого специалиста. У него осталась жена и маленький ребенок.