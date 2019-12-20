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Происшествия

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП, в котором погибли пять человек

В Алтайском крае 20 медиков боролись за жизни троих выживших в крупном ДТП, сообщает региональный минздрав.

ДТП в Алейском районе 19 декабря.
ДТП в Алейском районе 19 декабря.
ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Напомним, 19 декабря на трассе в Алейском районе произошло столкновение двух автомобилей — служебного автомобиля полиции ВАЗ 21074 и Toyota Fielder.

В отечественном автомобиле находилось пять сотрудников полиции, четверо из которых погибли на месте ДТП, одну женщину госпитализировали. В салоне иномарки находились три человека — один погиб, двоих госпитализировали.

В Минздраве сообщили, что на месте происшествия работали три бригады скорой медицинской помощи. Пострадавшие были доставлены в Алейскую ЦРБ.

К этому моменту были подготовлены операционные, собраны две бригады по 10 человек. Операции проводились одновременно в двух залах.

«Наши специалисты сработали очень профессионально, проявили самые лучшие командные качества. Хотел бы еще отметить, что на этой неделе поступило оборудование для реанимационной, которое сразу же было задействовано этой ночью. Без него справиться с задачей было бы гораздо сложнее», — рассказал главврач больницы Александр Берестенников.

В настоящий момент состояние пациентов оценивают, как тяжелое. После стабилизации состояния будет принято решение об эвакуации в Барнаул.

Также сообщается, что в Алейскую ЦРБ из Барнаула дополнительно отправили реаниматолога и хирурга.

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