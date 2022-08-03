Младенец упал на пол и получил перелом темени в сибирской больнице

В Новосибирске младенец во время рождения упал на бетонный пол и получил перелом темени. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

Инцидент произошел ночью 16 июля. По словам матери ребенка, во время родов оборвалась пуповина и младенец выпал на пол. По ее словам, акушерка якобы заявила, что женщина «сделала ребенка дураком» и теперь ее будут судить.

Мать девочки подчеркнула, что просила медработников о помощи, когда почувствовала начало родов.

Бабушка пострадавшего малыша рассказала изданию, что рядом с рожающей девушкой все время находилась медработница.

«Стояла и смотрела. Дочка кричала: „Я рожаю!“. А потом услышала удар об пол — ребенок выпал. После этого выбежала женщина в годах, схватила младенца и убежала с ним», — заявила она.

На следующий день врачи из другой смены рассказали, что новорожденная девочка получила перелом темени и находится в тяжелом состоянии. Кроме того, у ребенка диагностировали гематому и кисту головного мозга. Врачи сейчас не дают прогнозов по состоянию девочки и рекомендовали ей отдых и уход.

При этом, как сообщила бабушка младенца, в выписных документах написали, что «произошли скорые, стремительные роды в вертикальном положении, частично в руки акушерки». Она с такой формулировкой не согласна.

По словам женщины, семья уже направила жалобу в прокуратуру.

В региональном Минздраве ситуацию никак не прокомментировали, сославшись на медицинскую тайну.

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