2 августа
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Происшествия

Россиянку парализовало во время родов

Жительница Екатеринбурга осталась парализованной после родов.

Младенец в подгузнике.
Младенец в подгузнике.
unsplash.com.

В полиции отказываются возбуждать уголовное дело в отношении врачей роддома, сообщает E1.RU.

По данным издания, во время кесарева сечения у 35-летней женщины произошел инсульт. Семья парализованной россиянки обратились в Следственный комитет. В ведомстве передали расследование полиции.

«Уже прошли все сроки, но никакого официального ответа мы не получали. Два дня назад участковый сообщил мне, что будет выносить отказ в возбуждении уголовного дела», — рассказала изданию юрист пострадавшей россиянки.

По мнению специалиста, уголовное дело нужно возбудить по двум статьям, по статье 238 УК РФ «Оказание услуг ненадлежащего качества, которые повлекли тяжкий вред здоровью» и по статье «Халатность».

В региональном главке МВД объяснили, что сотрудники правоохранительных органов на данный момент продолжают проверку инцидента, пишет Газета.Ru.

После получения всех необходимых документов в полиции примут процессуальное решение.

Ранее сибирские медики приняли роды у женщины, которая не подозревала о беременности.

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