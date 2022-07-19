19 июля
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Жизнь

Сибирские медики приняли роды у женщины, которая не подозревала о беременности

Жительница города-миллионника обратилась в скорую помощь с приступом резкой боли в области поясницы и живота, женщина решила, что у нее почечная колика, сообщает «Вечерний Омск».

Младенец в подгузнике.
Младенец в подгузнике.
unsplash.com.

Медики доставили 42-летнюю пациентку в приемное отделение больницы скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом «почечная колика».

По словам медиков приемного покоя, неожиданно у женщины начались роды.

«Пациентку сразу же поместили в реанимационный зал, у нее уже произошло раскрытие матки, была видна головка ребенка, поэтому речи о том, чтобы везти ее в роддом не было. Дежурная бригада приняла роды у нас в клинике», — сообщил врач-уролог Илья Аристархов.

Ребенок появился на свет абсолютно здоровым. Омичка призналась врачам, что не знала о беременности, пишет Газета.Ru. Объемного живота у пациентки не наблюдалось, в женскую консультацию она не ходила, а отсутствие регулярного цикла списывала на возраст.

Ранее в Кузбассе родились шесть богатырей.

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