Сибирские медики приняли роды у женщины, которая не подозревала о беременности

Жительница города-миллионника обратилась в скорую помощь с приступом резкой боли в области поясницы и живота, женщина решила, что у нее почечная колика, сообщает « Вечерний Омск ».

Медики доставили 42-летнюю пациентку в приемное отделение больницы скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом «почечная колика».

По словам медиков приемного покоя, неожиданно у женщины начались роды.

«Пациентку сразу же поместили в реанимационный зал, у нее уже произошло раскрытие матки, была видна головка ребенка, поэтому речи о том, чтобы везти ее в роддом не было. Дежурная бригада приняла роды у нас в клинике», — сообщил врач-уролог Илья Аристархов.

Ребенок появился на свет абсолютно здоровым. Омичка призналась врачам, что не знала о беременности, пишет Газета.Ru. Объемного живота у пациентки не наблюдалось, в женскую консультацию она не ходила, а отсутствие регулярного цикла списывала на возраст.

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