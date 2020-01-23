Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 января -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Многодетному отцу-одиночке из Омской области грозит 20 лет после рассказа дочек

36-летнему жителю Омской области грозит большой тюремный срок за развращение собственных дочерей, сообщает региональный СК.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
CC0

Уголовное дело за «действия сексуального характер в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» возбудили в отношении жителя одного из сел.

«В декабре 2019 года подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своих дочерей, 11 и 10 лет. О произошедшем девочки рассказали в школе, директор которой в январе написал заявление в правоохранительные органы», — пояснили в ведомстве.

Всего в семье три девочки. Отец воспитывал их один, поскольку мать лишена родительских прав. Всех детей сразу поместили в социально-реабилитационный центр.

Подозреваемый задержан, следствие намерено заключить его под стражу. Проводятся следственные действия.

Также в СК дадут оценку действиям «должностных лиц органов, обязанных контролировать условия жизни и воспитания несовершеннолетних в неблагополучных семьях».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость