Многодетному отцу-одиночке из Омской области грозит 20 лет после рассказа дочек

Уголовное дело за «действия сексуального характер в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» возбудили в отношении жителя одного из сел.

«В декабре 2019 года подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своих дочерей, 11 и 10 лет. О произошедшем девочки рассказали в школе, директор которой в январе написал заявление в правоохранительные органы», — пояснили в ведомстве.

Всего в семье три девочки. Отец воспитывал их один, поскольку мать лишена родительских прав. Всех детей сразу поместили в социально-реабилитационный центр.

Подозреваемый задержан, следствие намерено заключить его под стражу. Проводятся следственные действия.

Также в СК дадут оценку действиям «должностных лиц органов, обязанных контролировать условия жизни и воспитания несовершеннолетних в неблагополучных семьях».