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11 мая

Многодетную мать назвали «тварью» после критики сухпайков с «завышенной ценой тушенки»

В Красноярском крае на многодетную мать Татьяну Никифорову организовали травлю после того, как она рассказала о поддержке властей в виде сухпайков, сообщают «Красноярские новости».

Многодетной матери разрисовали забор и машину из-за критики властей. Красноярск.
Многодетной матери разрисовали забор и машину из-за критики властей. Красноярск.
кадр из видео.

Инцидент произошел в Железногорске. После критики сухпайков, которые в качестве поддержки выдают семьям, оказавшимся в сложной ситуации, забор дома и автомобиль исписали ругательствами.

Ранее Никифорова рассказала про тушенку из продуктового набора, которая, судя по документам, стоит 150 рублей за банку.

«А по факту в моем наборе лежала вот такая тушенка, цена которой 41 рубль. Возникает вопрос, неужели администрация города, на чей счет получили деньги на питание детям, не утвердила элементарный ГОСТ, которому должны соответствовать продукты питания», — обратилась женщина к представителям власти.

После этого последовала реакция — забор на дачном участке, где она проживает со всей семьей, и кузов припаркованного автомобиля «облагородили» надписями.

До этого в паблике «Город и горожане» во «ВКонтакте» появилась изобличающая статья, в которой Никифорову назвали «безработной» и «корыстной» женщиной.

«Лучше бы капусту квасила. Как говорят французы, женщина из ничего может сделать три вещи: скандал, шляпку и салат. По поводу шляпок и салатов гражданки Никифоровой сказать что-либо затруднительно. А вот в создании скандалов она преуспела», — отмечает автор материала.

Ранее небольшой скандал произошел в Бурятии, где нашли партийную символику в продуктовых наборах для самых бедных детей.

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