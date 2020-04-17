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17 апреля
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Жизнь

Партийную символику нашли в продуктовых наборах для самых бедных детей

В Бурятии в продуктовых наборах для школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нашли символику «Единой России», сообщает «Тайга.инфо».

В Барнауле прошла отчетная конференция реготделения "Единой России"
В Барнауле прошла отчетная конференция реготделения "Единой России"
Дмитрий Лямзин

Напомним, ранее глава Бурятии Алексей Цыденов предложил выдавать сухпайки школьникам, находящимся на льготном питании, поскольку перейдя на удаленное обучение они лишились бесплатного кормления.

Поручение главы выполнили — месячные сухпайки начали выдавать. Наборы, которые комплектовал муниципальный комбинат питания (МКП) Улан-Удэ, оплачивают из республиканского и муниципальных бюджетов.

В одном из наборов оказались обращение от мэра города и памятка с символикой «Единой России» и надписью «ЕРпомогает». Об этом рассказал в своем Facebook местный житель Петр Дондунков.

Он также сообщил о переписке с директором комбината школьного питания.

«Если вы видите пропаганду, то видьте. Я не вижу. КПРФ ничего не принесло», — ответила ему начальница МКП.

Цыденов ранее рассказал, что в республике такие наборы получат около 43 тыс. детей. Он подчеркнул, что получат «только те, у которых трудная жизненная ситуация».

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