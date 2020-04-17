Партийную символику нашли в продуктовых наборах для самых бедных детей

В Бурятии в продуктовых наборах для школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нашли символику «Единой России», сообщает « Тайга.инфо ».

Напомним, ранее глава Бурятии Алексей Цыденов предложил выдавать сухпайки школьникам, находящимся на льготном питании, поскольку перейдя на удаленное обучение они лишились бесплатного кормления.

Поручение главы выполнили — месячные сухпайки начали выдавать. Наборы, которые комплектовал муниципальный комбинат питания (МКП) Улан-Удэ, оплачивают из республиканского и муниципальных бюджетов.

В одном из наборов оказались обращение от мэра города и памятка с символикой «Единой России» и надписью «ЕРпомогает». Об этом рассказал в своем Facebook местный житель Петр Дондунков.

Он также сообщил о переписке с директором комбината школьного питания.

«Если вы видите пропаганду, то видьте. Я не вижу. КПРФ ничего не принесло», — ответила ему начальница МКП.

Цыденов ранее рассказал, что в республике такие наборы получат около 43 тыс. детей. Он подчеркнул, что получат «только те, у которых трудная жизненная ситуация».