У барнаульского перевозчика обнаружили множество нарушений после ДТП с 20 пострадавшими

Прокуратура Барнаула нашла нарушения законодательства в деятельности компании «Евробус-Плюс». Ранее автобус этого перевозчика попал в ДТП , в котором пострадали 20 человек, сообщает прокуратура Алтайского края.

Автобус в Барнауле врезался в столб.

Прокурор Барнаула Владимир Елизаров отметил, что по результатам проверки в работе компании «Евробус-Плюс» нашли нарушения трудового законодательства, а также примеры несоблюдения ПДД.

Какие нарушения найдены:

Работодатель принимает на работу и допускает к управлению водителей без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования.

Компания не исполняет трудового законодательства при проведении расследования несчастных случаев на производстве , нарушении сроков создания соответствующих комиссий.

нарушении сроков создания соответствующих комиссий. В трудовых договорах с работниками в нарушение закона не указаны сроки выплаты заработной платы , нет сведений об условиях труда на рабочем месте.

нет сведений об условиях труда на рабочем месте. Выявлены случаи управления автобусами , в которых имелись технические неисправности , препятствующие допуску их на линию.

в которых имелись технические неисправности препятствующие допуску их на линию. Обнаружен автобус с повреждением , запрещающим эксплуатацию такого транспортного средства. Выезд автобуса по маршруту пресечен.

Для устранения нарушений закона руководителю общества внесли представление, инициировали привлечение к административной ответственности за нарушение трудового законодательства.

«По материалам прокурорской проверки за нарушение законодательства в области безопасности дорожного движения виновные должностные лица компании „Евробус-Плюс“ привлечены ОГИБДД УМВД России по Барнаулу к административной ответственности», — отмечают в ведомстве.

Устранение нарушений остается на контроле прокуратуры города.

Altapress.ru писал, что 19 декабря в 17:25 в Барнауле на площади Октября врезался в столб пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту № 35 в сторону Нового рынка. В ДТП пострадали 20 человек.