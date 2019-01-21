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Происшествия
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У барнаульского перевозчика обнаружили множество нарушений после ДТП с 20 пострадавшими

Прокуратура Барнаула нашла нарушения законодательства в деятельности компании «Евробус-Плюс». Ранее автобус этого перевозчика попал в ДТП, в котором пострадали 20 человек, сообщает прокуратура Алтайского края.

Автобус в Барнауле врезался в столб.
Автобус в Барнауле врезался в столб.
Barnaul.org

Прокурор Барнаула Владимир Елизаров отметил, что по результатам проверки в работе компании «Евробус-Плюс» нашли нарушения трудового законодательства, а также примеры несоблюдения ПДД.

Какие нарушения найдены:

  • Работодатель принимает на работу и допускает к управлению водителей без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования.
  • Компания не исполняет трудового законодательства при проведении расследования несчастных случаев на производстве, нарушении сроков создания соответствующих комиссий.
  • В трудовых договорах с работниками в нарушение закона не указаны сроки выплаты заработной платы, нет сведений об условиях труда на рабочем месте.
  • Выявлены случаи управления автобусами, в которых имелись технические неисправности, препятствующие допуску их на линию.
  • Обнаружен автобус с повреждением, запрещающим эксплуатацию такого транспортного средства. Выезд автобуса по маршруту пресечен.

Для устранения нарушений закона руководителю общества внесли представление, инициировали привлечение к административной ответственности за нарушение трудового законодательства.

«По материалам прокурорской проверки за нарушение законодательства в области безопасности дорожного движения виновные должностные лица компании „Евробус-Плюс“ привлечены ОГИБДД УМВД России по Барнаулу к административной ответственности», — отмечают в ведомстве.

Устранение нарушений остается на контроле прокуратуры города.

Altapress.ru писал, что 19 декабря в 17:25 в Барнауле на площади Октября врезался в столб пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту № 35 в сторону Нового рынка. В ДТП пострадали 20 человек.

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