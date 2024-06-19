Модель рассказала о жестоком избиении со стороны мужа

Вице-мисс СФУ Тарина Чебодаева обвинила мужа в жестоком избиении. По ее словам, спортсмен и бывший стриптизер оказался тираном.

Женщина заявляет, что муж позволял себе толкать ее, грубо хватать за руки. Сразу уйти девушка не решалась, боялась.

Также девушка рассказала, что спортсмен специально доводил ее и записывал на телефон нестабильное состояние, а затем рассылал видеозаписи знакомым и родственникам, чтобы показать, что девушка ненормальная.

Ранее сообщалось о том, что о смерти Салтанат Нукеновой, которую убил муж, так и не рассказали ее бабушке.

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