Уже полгода близкие Салтанат Нукеновой скрывают от бабушки факт ее смерти. Старший брат девушки рассказал, что они понимают, каким ударом это станет для 90-летней бабушки, сообщает «Стархит».

Напомним, что Салтанат Нукенова погибла в результате многочасового избиения своим мужем Куандыком Бишимбаевым. Трагедия вызвала большой общественный резонанс не только в Казахстане, но и по всему миру. За судебным процессом наблюдали десятки тысяч людей. В этот период в Казахстане ввели закон о домашнем насилии.

В результате процесса в формате суда присяжных Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы, а еще обязали выплатить штраф 2,4 млн тенге.

Старший брат Нукеновой Айтбек Амангельды рассказал, что бабушка каждый раз спрашивает, как у внучки дела и остается в неведении о ее гибели. В одном из интервью он рассказал, что в глазах пенсионерки видит понимание, будто женщина ждет правдивого ответа, знает правду, просто не хочет травмировать семью.

Айтбек замечает, что бабушка хочет задать семье много вопросов, но оставляет их при себе. Он предполагает, что бабушка все понимает, потому что каждый член семьи знает о смерти Салтанат.

«Мы, конечно, пытаемся ее уберечь. Ей 89 лет, в этом году 90 будет. Просто такой удар… Мы не представляем, чтобы она его пережила. Поэтому она, мы надеемся, думает, что Салты нет в городе. В какой-то степени ей даже можно немножко позавидовать, в ее голове с Салтой все хорошо», — добавил Амангельды.

Напомним, что в ходе судебного процесса, от потрясений ухудшилось состояние родителей Нукеновой, отец до сих пор наблюдается у врачей. На фоне потери дочери, у него появились проблемы со сном, давлением и сердцем.

Ранее сообщалось, что экс-министра национальной экономики Казахстана приговорили к 24 годам лишения свободы.

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