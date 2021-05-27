Молния подожгла дом в барнаульском поселке

В барнаульском поселке Центральный молния устроила пожар в частном доме, рассказали в интернет-сообществе « Барнаул 22 ».

Молния ударила в крышу дома во время дождя днем 27 мая.

«Произошло возгорание. Людей в доме в это время не было», — отметила местная жительница.

Огонь потушили быстро приехавшие пожарные. Судя по фото, дом не успел сильно пострадать.

«Хозяевам дома надо тортик пожарным купить. Обычно гораздо хуже все заканчивается», — отметили в комментариях к записи.

Также посоветовали поставить громоотвод и «предохранители, чтобы электроника не сгорела».

Ранее в алтайском селе молния попала в деревянную опору ЛЭП и «разнесла ее в щепки».