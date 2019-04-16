Молодая британка похрустела шеей и получила инсульт

Перед сном 23-летняя Натали Куницки хотела размяться и внезапно услышала громкий хруст, которому не придала значения. Однако вскоре британка уже не чувствовала левую ногу.
Девушку доставили в больницу. Выяснилось, что она серьезно повредила позвоночную артерию, что привело к образованию сгустка крови в мозге и инсульту. Хирурги провели операцию по восстановлению сосуда, но не сумели устранить тромб. Левая сторона тела девушки осталась парализованной.
Физические упражнения помогли британке частично восстановиться. Она уже может самостоятельно одеваться и ходить в течение пяти минут. Девушка продолжает курс реабилитации.
Напомним, ранее тайваньские ученые выявили опасность пяти популярных обезболивающих, которые могут привести к инсульту или сердечному приступу.