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Происшествия

Молодая британка похрустела шеей и получила инсульт

В Великобритании молодую девушку парализовало после того, как она потянулась и похрустела шеей, пишут РИА Новости со ссылкой на The Mirror.

Медицина. Больница. Операция.
Медицина. Больница. Операция.
СС0

Перед сном 23-летняя Натали Куницки хотела размяться и внезапно услышала громкий хруст, которому не придала значения. Однако вскоре британка уже не чувствовала левую ногу.

Девушку доставили в больницу. Выяснилось, что она серьезно повредила позвоночную артерию, что привело к образованию сгустка крови в мозге и инсульту. Хирурги провели операцию по восстановлению сосуда, но не сумели устранить тромб. Левая сторона тела девушки осталась парализованной.

Физические упражнения помогли британке частично восстановиться. Она уже может самостоятельно одеваться и ходить в течение пяти минут. Девушка продолжает курс реабилитации.

Напомним, ранее тайваньские ученые выявили опасность пяти популярных обезболивающих, которые могут привести к инсульту или сердечному приступу.

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