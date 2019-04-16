Молодая британка похрустела шеей и получила инсульт

В Великобритании молодую девушку парализовало после того, как она потянулась и похрустела шеей, пишут РИА Новости со ссылкой на The Mirror.

Перед сном 23-летняя Натали Куницки хотела размяться и внезапно услышала громкий хруст, которому не придала значения. Однако вскоре британка уже не чувствовала левую ногу.

Девушку доставили в больницу. Выяснилось, что она серьезно повредила позвоночную артерию, что привело к образованию сгустка крови в мозге и инсульту. Хирурги провели операцию по восстановлению сосуда, но не сумели устранить тромб. Левая сторона тела девушки осталась парализованной.

Физические упражнения помогли британке частично восстановиться. Она уже может самостоятельно одеваться и ходить в течение пяти минут. Девушка продолжает курс реабилитации.

Напомним, ранее тайваньские ученые выявили опасность пяти популярных обезболивающих, которые могут привести к инсульту или сердечному приступу.