Молодая девушка стала жертвой мошенников почти на рекордную для Алтая сумму

23-летняя жительница Горно-Алтайска попалась на одну из распространенных аферистских схем и перевела более 2,2 млн рублей мошенникам, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

Девушке позвонила неизвестная и представилась сотрудницей правоохранительных органов. Она убедила горожанку, что кто-то оформляет по ее паспортным данным кредит на 1,5 млн рублей.

Злоумышленница предупредила, что в будущем мошенники планируют перевести деньги на свой счет и взять еще несколько кредитов. А затем предложила предотвратить их действия.

Дальше с потерпевшей в одном из мессенджеров связался лже-сотрудник банка и попросил соблюдать все инструкции.

Так девушка сама оформила несколько кредитов в разных банках города. В первом случае ей одобрили 1,5 млн рублей, во втором — 700 тыс, в третьем — 360 тыс. рублей.

После первого перевода на счета аферистов банк заблокировал карту, однако горожанку это не остановило. Она попросила снять блок и продолжила перечислять деньги. В общей сумме потерпевшая перевела более 2,2 млн рублей.

Обдумав свои действия, девушка поняла, что на нее психологически воздействовали. Она обратилась в полицию. Возбудили уголовное дело.

В ведомстве отмечают, что «антирекорд» по сумме ущерба от мошенников в Республике Алтай — 3,2 млн рублей.

Сотрудница банка заслонила пенсионерку от мошенников и не дала потерять ей 700 тыс. рублей.