23 марта
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Происшествия

Сотрудница банка заслонила пенсионерку от мошенников

73-летняя жительница Барнаула едва не потеряла 700 тыс. рублей, но бдительная сотрудница банка распознала обман, сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мошенник.
Мошенник.
Фото: freepik.

Пенсионерку пытались обмануть по известной схеме телефонных мошенников.

Мужчина позвонил 73-летней женщине и представился сотрудником банка. Он спросил горожанку о сумме средств на ее счету, а после ответа убедил, что ее деньги пытаются похитить.

Взволнованная пенсионерка приехала в один из банковских офисов и попыталась снять всю имеющуюся сумму.

Сотрудницу банка наградили за бдительность.
Сотрудницу банка наградили за бдительность.
ГУ МВД по Алтайскому краю.

Однако специалистка финансового учреждения в ходе разговора помогла пожилой женщине понять, что ее пытались обмануть. Пенсионерка обратилась в полицию.

Правоохранители оценили бдительность сотрудницы банка и наградила ее благодарственным письмом.

Вместе с тем в ведомстве напоминают, что банковские работники и полиция не звонят гражданам с сообщениями о проблемах с их счетами и незаконным оформлением кредита.

Ранее жительница Бийского района чуть не потеряла полмиллиона рублей, если бы не вмешался банк.

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