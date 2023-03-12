Жительница Бийского района чуть не потеряла полмиллиона рублей, если бы не вмешался банк

42-летней жительнице села Малоенисейское позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил женщине, что кто-то пытается оформить кредит на сумму 700 тыс. рублей и в документах указал ее персональные данные.
Чтобы решить данную проблему, мужчина связал сельчанку с якобы представителем банка. Тот настоятельно рекомендовал ей оформить займ на ту же сумму через мобильное приложение. А затем снять наличные и перевести их для сохранности на специально созданный счет.
Женщина последовала инструкции мошенников. Но когда она попыталась внести деньги, банк заблокировал карту и вход в приложение. Таким образом жительнице села удалось вырваться из сетей аферистов.
О случившемся потерпевшая сообщила в полицию.
Ранее мошенники не смогли обмануть бдительную жительницу Славгорода.