12 марта
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Происшествия

Жительница Бийского района чуть не потеряла полмиллиона рублей, если бы не вмешался банк

Жительница Бийского района чуть не отдала мошенникам 700 тыс. рублей, но банк вовремя вмешался. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Деньги.
Деньги.
unsplash.com

42-летней жительнице села Малоенисейское позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил женщине, что кто-то пытается оформить кредит на сумму 700 тыс. рублей и в документах указал ее персональные данные.

Чтобы решить данную проблему, мужчина связал сельчанку с якобы представителем банка. Тот настоятельно рекомендовал ей оформить займ на ту же сумму через мобильное приложение. А затем снять наличные и перевести их для сохранности на специально созданный счет.

Женщина последовала инструкции мошенников. Но когда она попыталась внести деньги, банк заблокировал карту и вход в приложение. Таким образом жительнице села удалось вырваться из сетей аферистов.

О случившемся потерпевшая сообщила в полицию.

Ранее мошенники не смогли обмануть бдительную жительницу Славгорода.

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