В Алтайском крае пенсионерка не поверила мошеннику, который представился врачом

На стационарный телефон 84-летней женщине поступил звонок от «врача больницы». Мужчина пояснил, что ее дочь виновата в аварии, в которой сильно пострадала другая девушка.

Злоумышленник добавил, что родители пострадавшей готовы забрать заявление из полиции, если получат на ее операцию чуть более миллиона рублей.

Пенсионерка сразу позвонила своей дочери и выяснила, что никакого ДТП не было. Женщина поняла, что ей звонили мошенники и сообщила об этом в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере» (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Сотрудники полиции рекомендуют рассказать своим пожилым родственникам о мошеннической схеме «Ваш родственник попал в беду», чтобы обезопасить их от аферистов.

Ранее в Алтайском крае пенсионер перечислил мошенникам более миллиона рублей.