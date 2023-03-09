10 марта
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Происшествия

В Алтайском крае пенсионерка не поверила мошеннику, который представился врачом

Мошенники не смогли обмануть бдительную жительницу Славгорода, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Криминал, хакер, мошенник.
Криминал, хакер, мошенник.
unsplash.com

На стационарный телефон 84-летней женщине поступил звонок от «врача больницы». Мужчина пояснил, что ее дочь виновата в аварии, в которой сильно пострадала другая девушка.

Злоумышленник добавил, что родители пострадавшей готовы забрать заявление из полиции, если получат на ее операцию чуть более миллиона рублей.

Пенсионерка сразу позвонила своей дочери и выяснила, что никакого ДТП не было. Женщина поняла, что ей звонили мошенники и сообщила об этом в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере» (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Сотрудники полиции рекомендуют рассказать своим пожилым родственникам о мошеннической схеме «Ваш родственник попал в беду», чтобы обезопасить их от аферистов.

Ранее в Алтайском крае пенсионер перечислил мошенникам более миллиона рублей.

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