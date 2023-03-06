В Алтайском крае пенсионер перечислил мошенникам более миллиона рублей

Житель региона стал жертвой телефонных мошенников, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По словам потерпевшего, ему поступил звонок от сотрудника службы безопасности банка. Неизвестный объяснил, что пенсионеру необходимо обновить лицевой счет.

По инструкции злоумышленника, 64-летний мужчина оформил кредит и перевел на указанный счет 562 тыс. рублей. В результате он потерял и личные сбережения — 700 тыс. рублей.

Телефонный мошенник сразу перестал выходить на связь. Пенсионер осознал, что его обманули.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере» (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Ранее двум сибирским пенсионеркам помогли спастись от мошенников.