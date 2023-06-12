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Происшествия

Молодая пассажирка мотоцикла погибла в ДТП в Сростках

Молодая девушка погибла в ДТП с участием мотоцикла и автомобиля ВАЗ в Сростках 11 июня. Она была пассажиркой мотоцикла. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мотоциклист, мотоцикл
Мотоциклист, мотоцикл
Freepic

Смертельная авария произошла утром 11 июня в селе Сростки на улице Чуйской, в районе дома № 88 б.

По предварительным данным, 50-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 213100, разворачивался вне перекрестка. Он не обратил внимания на приближающийся транспорт и не уступил ему дорогу.

В результате автомобиль столкнулся со встречным мотоциклом «Ямаха YZF-R1», которым управлял 25-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали водитель мотоцикла и его пассажирка - 24-летняя девушка. Их госпитализировали в ЦГБ Бийска, девушка скончалась от полученных травм.

"По данному факту назначена проверка, обстоятельства произошедшего выясняются", - сообщают в ведомстве.

Это не первое подобное ДТП. В тот же день в Бийске столкнулись мопед Suzuk и автомобиль Toyota Corona SF. Водитель мопеда от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи.

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