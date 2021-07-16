Молодая пассажирка погибла в ДТП с пьяным водителем в Алтайском крае

Ночью 15 июля в Мамонтовском районе ВАЗ-21150 слетел с дороги. За рулем был водитель в алкогольном опьянении и без прав.

Авария произошла на 169 км автодороги А-321 «Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан». Водитель 2001 года рождения не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, рассказали в краевой ГИБДД.

Пассажир-девушка 2001 года рождения получила смертельные травмы, она скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Водитель не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Также 15 июля в Романовском районе Алтайского края столкнулись Honda CR-V и «Лада-2141». Авария унесла жизни двух человек, еще трое пострадали.