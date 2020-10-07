Молодая учительница умерла в Сибири по «известной» причине, которую не хотят раскрывать

В сообщении отметили, что скончалась 33-летняя учительница 3 октября.

«Она была добрым и светлым человеком, хорошим учителем, настоящим другом для учеников и коллег. Полностью отдавала себя педагогике и всегда приходила на помощь. Светлая память Любовь Сергеевне», — выразили соболезнование колллеги.