Молодая учительница умерла в Сибири по «известной» причине, которую не хотят раскрывать

В сообщении отметили, что скончалась 33-летняя учительница 3 октября.
«Она была добрым и светлым человеком, хорошим учителем, настоящим другом для учеников и коллег. Полностью отдавала себя педагогике и всегда приходила на помощь. Светлая память Любовь Сергеевне», — выразили соболезнование колллеги.
Как уточняет «Проспект Мира», школа № 150 — одна из списках тех учебных учреждений, которые отправили на досрочные каникулы из-за коронавирусной инфекции.
По данным местных СМИ, педагог могла умереть от коронавируса. В управлении образования Красноярска отказались комментировать информацию о причинах смерти. Краевые минздрав и Роспотребнадзор также не объясняют ситуацию.
Сейчас ученики средних и старших классов школы № 150 обучаются дистанционно. Начальная школа учится в обычном режиме, но дети находятся в отдельном здании.
Ранее в одной из школ Омска произошла вспышка — учитель труда «заразил коронавирусом» девочек с пятого по восьмой класс.