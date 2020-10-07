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Молодая учительница умерла в Сибири по «известной» причине, которую не хотят раскрывать

В Красноярске умерла молодая учительница биологии Любовь Суркова, сообщают на странице школы № 150 во «ВКонтакте»

Любовь Суркова, учитель биологии в красноярской школе.
Любовь Суркова, учитель биологии в красноярской школе.
vk.com/krsk150school.

В сообщении отметили, что скончалась 33-летняя учительница 3 октября.

«Она была добрым и светлым человеком, хорошим учителем, настоящим другом для учеников и коллег. Полностью отдавала себя педагогике и всегда приходила на помощь. Светлая память Любовь Сергеевне», — выразили соболезнование колллеги.

Как уточняет «Проспект Мира», школа № 150 — одна из списках тех учебных учреждений, которые отправили на досрочные каникулы из-за коронавирусной инфекции.

По данным местных СМИ, педагог могла умереть от коронавируса. В управлении образования Красноярска отказались комментировать информацию о причинах смерти. Краевые минздрав и Роспотребнадзор также не объясняют ситуацию.

Сейчас ученики средних и старших классов школы № 150 обучаются дистанционно. Начальная школа учится в обычном режиме, но дети находятся в отдельном здании.

Ранее в одной из школ Омска произошла вспышка — учитель труда «заразил коронавирусом» девочек с пятого по восьмой класс.

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