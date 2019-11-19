Молодая жительница Алтайского края очищала россиянам карму и кошельки

Заявления от горожан начали поступать в полицию в конце сентября. Люди рассказывали, что некая целительница обещала им снять порчу и провести «обряд очищения». Доверчивые уфимцы сами пускали ее в квартиры.
Во время беседы девушка расспрашивала о здоровье, проблемах в семье. Во время проведения ритуала аферистка похищала имеющуюся наличность и ювелирные изделия.
Девушку арестовали, она находится под стражей. Лже-целительница признала вину в кражах. Полицейские проверяют, причастна ли она к другим эпизодам.