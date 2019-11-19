Молодая жительница Алтайского края очищала россиянам карму и кошельки

23-летняя девушка из Алтайского края обманывала жителей Уфы под предлогом оказания услуг целителя. Она приходила к клиентам домой и якобы снимала порчу, а заодно и крала ценности, рассказали в местном МВД.

Заявления от горожан начали поступать в полицию в конце сентября. Люди рассказывали, что некая целительница обещала им снять порчу и провести «обряд очищения». Доверчивые уфимцы сами пускали ее в квартиры.

Во время беседы девушка расспрашивала о здоровье, проблемах в семье. Во время проведения ритуала аферистка похищала имеющуюся наличность и ювелирные изделия.

Девушку арестовали, она находится под стражей. Лже-целительница признала вину в кражах. Полицейские проверяют, причастна ли она к другим эпизодам.