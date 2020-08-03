Молодого мужчину в Алтайском крае насмерть переехал поезд

Местный житель переходил железнодорожные пути вне установленного для перехода места. На пешехода наехал поезд. От полученных травм пострадавший скончался.
По предварительным данным полиции, погибший был пьян.
«Транспортные полицейские напоминают о необходимости соблюдения правил поведения на объектах железнодорожного транспорта. Кроме того, нахождение в зоне повышенной опасности в состоянии опьянения повышает риск происшествий, травмирования и смертельных случаев», — напоминают в МВД.
24 июля около 16:00 на железнодорожном переезде в районе села Озерки в Тальменском районе произошло смертельное ДТП — пожарная машина врезалась в грузовой поезд. Два сотрудника МЧС погибли.