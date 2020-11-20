Молодого наркокурьера из Алтайского края приговорили к 17 годам тюрьмы

27-летний житель Алейска проведет в колонии строгого режима 17 лет за сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщили в УФСБ России по Алтайскому краю.

Мужчина был курьером интернет-магазина по продаже синтетических наркотиков. Он нашел потенциального покупателя и предложил ему наркотик по цене из расчета 500 тыс. рублей за кг.

Пробную партию синтетики (4,9 г) курьер передал подставному «покупателю», который действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий ФСБ.

«Следующая встреча состоялась уже в марте — осужденный сориентировал „клиента“ о месте нахождения закладки и прибыл туда вместе с ним для завершения сделки. За товар массой свыше 700 граммов осужденный получил на руки 350 тысяч рублей», — рассказали в управлении.

Потом в гараже, принадлежащем мужчине, силовики обнаружили еще одну партию синтетики в крупном размере.

После этого жителя Алейска задержали. Все наркотики изъяли из оборота.

УФСБ России по Алтайскому краю обращается к гражданам с просьбой оказывать содействие в борьбе с наркобизнесом и сообщать известные факты по телефону доверия 63−81−55 или на адрес электронной почты: barnaul@fsb.ru.

Ранее алтайские силовики поймали сбытчика крупной партии героина.