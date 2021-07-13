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Происшествия

Молодого парня убили в драке у барнаульского клуба

Ночью 10 июля в Барнауле у клуба «Че Гевара» на пр. Красноармейском в результате драки погиб 24-летний парень. Об этом стало известно из сообщений в соцсетях.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

Парни устроили разборки на парковке около 6 утра, пишет Telegram-канал «В курсе 22». 18-летний молодой человек ударил оппонента, от чего тот упал и ударился головой об асфальт.

«Какие-то борцы кинули головой в асфальт и запинали», — сообщает автор поста.

Закрытая черепно-мозговая травма оказалась смертельной, прибывшие врачи ничем не смогли помочь.

Возбуждено уголовное дело, указал Unusual Crimes Barnaul. 18-летний подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Также известно, что он занимается дзюдо и тхэквондо, воспитанник школы олимпийского резерва.

Произошедшее напомнило барнаульцам громкую драку на Старом базаре, которая произошла в ночь на 27 июля 2020 года. 40-летний барнаулец Павел Рохлов хотел разнять драку, но погиб из-за удара по голове.

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