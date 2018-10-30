Молодого директора школы в Алтайском крае обвиняют в хищении денег

32-летнего директора сельской школы в Красногорском районе обвиняются в мошенничестве с использованием своего служебного положения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным следствия, в период с сентября 2016 по октябрь 2017 года мужчина обратился в районный комитет по образованию, чтобы ему выделили деньги на закупку спортивного инвентаря и строительных материалов для школы.

Однако полученные деньги директор потратил по своему усмотрению. Для отчета в администрацию он изготовил и предоставил товарные чеки с ложными сведениями о купленных товарах и их цене. На самом деле ничего в магазинах он не покупал.

Вину обвиняемый не признал. Следователи Красногорского района предъявили директору школы обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».