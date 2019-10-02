Молодого жителя Славгорода обвинили в жестоком убийстве девушки и двух детей

22-летнему жителю города Славгорода предъявили обвинение в убийстве девушки и двух ее детей 4 и 9 лет, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

По официальным данным, ночью 22 августа 27-летняя девушка собрала личные вещи, документы и с детьми намеревалась уехать в другой регион.

Она попросила родного брата супруга подвезти их до вокзала. На мотоцикле на пути из села Павловка в Славгород, родственник остановился, из-за возникшего конфликта он ударил по лицу молодую женщину, она потеряла сознание.

Потом автомобильным тросом он задушил малолетних детей. Когда потерпевшая пришла в сознание, тем же тросом сдавил ее шею. Потерпевшие скончались от асфиксии.

Тела жертв он закопал в лесополосе, а затем на протяжении нескольких дней заливал их бетоном.

По ходатайству следователя суд заключил обвиняемого под стражу.