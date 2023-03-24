Молодой барнаулец погиб во время драки в одном из баров города

Двух жителей краевой столицы обвиняют в избиении человека, что повлекло за собой его смерть в ночь с 27 на 28 сентября 2022 года, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Ранее незнакомые друг другу 22-летний и 21-летний парни и их ровесник-потерпевший выпивали в баре — каждый в своей компании.

В какой-то момент между ними вышло разногласие. Молодые люди решили разобраться и вышли на улицу.

Обвиняемые поняли, что потерпевший пьян, плохо координирует движения и не может защитить себя, и решили объединить свои силы.

Один из них нанес сильный удар, из-за чего потерпевший упал на бетонную плитку и ударился головой.

Бар. unsplash.com

После этого второй обвиняемый несколько раз поднимал и бросал пострадавшего обратно, при этом избивая его в голову кулаками и ногами.

От полученной черепно-мозговой травмы парень скончался на месте. Испугавшись ответственности, обвиняемые скрылись.

Позже их задержали. Прокурор утвердил обвинение в сговоре и умышленном причинении вреда здоровью из хулиганских побуждений, что повлекло за собой смерть. Дело направили в суд.

Ранее житель Алтайского края получил шесть лет колонии за смерть дочери в ДТП.