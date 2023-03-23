Житель Алтайского края получил шесть лет колонии за смерть дочери в ДТП

Летом 2022 года житель Петропавловского района попал в ДТП. В салоне помимо его гражданской жены, находилось пять несовершеннолетних детей.
Водитель не справился с управлением, допустил занос автомобиля, а в последующем машина перевернулась. Девочка, которой на момент аварии не исполнилось и года, скончалась на месте.
Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Также мужчину лишили водительских прав на 2,5 года.
Приговор не вступил в законную силу.