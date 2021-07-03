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Происшествия

Молодой человек покромсал алтайского пограничника топором

21-летний житель кемеровского Шерегеша бросился на сотрудника Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай с топором. Он несколько раз попал лезвием по голове пограничника.

Топор.
Топор.
СС0

Все произошло в ночь с 29 на 30 июня на территории Усть-Коксинского района. Парень напал на сотрудника «с целью воспрепятствования законной деятельности последнего по охране государственной границы», сообщили в региональном СУ СКР.

Молодой человек лезвием топора нанес несколько ударов в область головы и тела, но пограничник смог обезоружить нападавшего.

Пострадавший получил травмы разной степени тяжести, но угрозы жизни и здоровья нет.

Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу.

Ранее в Алтайском крае завершили расследование дела о жестоком убийстве пожилого мужчины, в котором обвинили его супругу, 61-летнюю жительницу Родинского района.

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