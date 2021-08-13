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Происшествия

Молодой и пьяный барнаулец впал в ярость и набросился на прохожего

53-летний мужчина пострадал от рук незнакомца, который напал и ограбил его среди ночи на Южном.

Наручники.
Наручники.
СС0

Все случилось около дома пострадавшего мужчины. 21-летний, как выяснилось, ранее судимый за кражу барнаулец распивал горячительные напитки и окликнул идущего мимо прохожего. Он спросил, есть ли у того выпить, на что мужчина ответил отрицательно.

После этого пьяный незнакомец впал в ярость, набросился на неповинного прохожего и стал наносить удары по лицу. В конце, воспользовавшись беспомощным состоянием своей жертвы, вытащил у него из кармана мобильный телефон (стоимостью 5 тыс. рублей).

Пострадавший написал заявление в полицию. Получив ориентировку злоумышленника, сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по Барнаулу в ходе патрулирования задержали подозреваемого.

Свою вину он отрицать не стал. Похищенный телефон изъяли при задержании и вернули владельцу, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Возбуждено уголовное дело по п. г ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья».

Ранее житель Барнаула ограбил девушку, которую позвал на свидание в гараж.

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