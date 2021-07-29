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Жизнь

Барнаулец сорвал украшения с женщины, которую позвал в гараж на рандеву

В Алтайском крае полицейские раскрыли грабеж золотых изделий на сумму более 40 тыс. рублей, сообщает региональное МВД.

Женщина, украшение на шее.
Женщина, украшение на шее.
СС0

С жалобой в полицию обратилась 33-летняя жительница Барнаула, которую на свидании лишили украшений.

«Знакомый мужчина сорвал с нее золотые изделия — цепочку и крестик — после чего скрылся в неизвестном направлении. Сумма причиненного ущерба составила более 40 000 рублей», — рассказали в ведомстве.

Как пояснила потерпевшая, мужчина назначил встречу в собственном гаражном боксе.

Когда женщина подходила к назначенному месту, знакомый встретил ее и сорвал золотые украшения.

При задержании мужчина сообщил, что сдал в ломбард ювелирные изделия. За грабеж ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Ранее на Алтае у посетителя сауны стащили золотую цепь стоимостью в 178 тысяч рублей.

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