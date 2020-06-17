Молодой мотоциклист погиб после ДТП со столбом на Алтае

16 июня в Республике Алтай на автодороге «Усть-Кан — Озерное» водитель мотоцикла не справился с управлением и улетел с дороги. Мотоциклист погиб, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

31-летний местный житель сел за руль мотоцикла Racer RC-300, не имея права управления.

Сельчанин не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги, а потом врезался в сигнальный столб.

«В результате ДТП мужчина с полученными травмами был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы, где не приходя в сознание скончался», — сообщили в полиции.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причин аварии.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП с участием мотоцикла произошло в Шипуновском районе Алтайского края. Молодой человек 2002 года рождения на мотоцикле «Урал» не справился с управлением и допустил съезд с дороги.